خسائر شهرية ثانية على التوالى.. أهم مستجدات الأسواق العالمية للنفط × أسبوع

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة الخسائر الشهرية الثانية لها على التوالى وسجلت أسعار النفط،103.97دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.62دولار للبرميل،

وتلقت أسعار النفط دعماً من:

1- تنامى التوقعات بشأن حفاظ مجموعة أوبك + على آلية زيادة الإنتاج الشهرية وعدم ضخ كميات إنتاج إضافية عن المتفق عليها.

2- انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأكبر وتيرة فى نحو شهرين، وتراجع المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 1985، وانخفاض مخزونات الغازولين مع ارتفاع الطلب بأكبر وتيرة منذ فبراير 2022.

3- توقعات توجه مجموعة الدول السبع الكبرى نحو وضع آلية لتحديد أسعار صادرات النفط الروسية بحلول الخامس من شهر ديسمبر 2022.

4-انخفاض تدفقات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب 1 Nord Stream إلى % 20 فقط من طاقته، مما قد يؤدى إلى ارتفاع الطلب على النفط.

5-تراجع مؤشر الدولار الأمريكى إلى أدنى مستوى له فى ثلاثة أسابيع، مما جعل النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.