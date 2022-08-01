اليوم السابع
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تواصل أنشطة قوافل الوديان الثقافية بجنوب سيناء بفعاليات أدبية وفنية متنوعة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:50 ص
تواصل أنشطة قوافل الوديان الثقافية بجنوب سيناء بفعاليات أدبية وفنية متنوعة ثقافة جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين

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تواصلت فى محافظة جنوب سيناء فعاليات القوافل الثقافية للقناة وسيناء والتي تجوب وديان جنوب سيناء من أبورديس لرأس سدر وصولا لأبو زنيمة.
 
وقال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إنه استكمل بيت ثقافة أبورديس أعمال الورش الفنية والأدبية المقامة ضمن فعاليات قوافل الوديان .
 
وأشار إلى أنه تم تنفيذ ورشة النول بتقديم شرح طريقة عمل المفرش  وكيفية استخراج الابتكار الإبداعي في عمل لوحة فنية مكتملة القواعد الفنية، واستمرت فعاليات ورشة حكي قدمتها فاطمة أحمد مسئول أطلس المأثورات الشعبية، وتناولت قصصا من التراث الشعبي، وشاركت الأطفال الألعاب الشعبية منها الحنجيلة والسمكة والصياد والكراسي الموسيقية وعروستي.
 
أضاف، أنه تم عقد ورشة أدبية في مجالات الشعر والغناء والتمثيل تحت إشراف طه درهوس، وانتقاء بعض المواهب المتميزة، واستكمال ورشة عمل لوحات رائعة بصحبة المتدربين الأطفال بقصاصات الكانسون وألواح الفوم، كما أحيت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، حفلا في حضور رئيس المدينة ونائبه، وسط حماس الجماهير.
 
وأشار إلى أنه فى مقر ثقافة أبوزنيمة استمرت فعاليات ورشة التفصيل، وورشة التطريز، وفى بيت ثقافة رأس سدر أقيمت محاضرة عن الصحة والسلوك والعادات الغذائية للأطفال، وورش المرأة، ورسم للأطفال، وندوة دينية، وعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.
 
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جنوب سيناء

ثقافة جنوب سيناء

ابورديس

القوافل الثقافية



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