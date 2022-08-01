تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات بزمام هندسة ري البلينا بسوهاج.. صور

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على ترعة البلينا، خلال حملة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وحماية النيل بسوهاج، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري .

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن إجمالي مساحة التعديات التي تمت إزالتها بزمام هندسة ري البلينا، بلغت 490 متر مربع على ترعة البلينا، مشيرا إلى استخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة البلينا، في حملات الإزالة، مؤكدا على الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على أملاك الري، والمجاري المائية.

يذكر أن الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل لمحافظة سوهاج شنت حملة لإزالة التعديات تم خلالها ازالة مخالفتين بناء من البلوك الأبيض ومونه الاسمنت بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج .

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات علىالمجارىالمائية ، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكالالتعدى على المجارى المائية أو أملاك الرى ،

وأضاف عبد العاطى أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمانتوفيرالإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأوضح عبد العاطى أنه تم إزالة 59 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.50 مليونمترمربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.