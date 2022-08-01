تنفيذ إزالات مخالفات بناء على أراض زراعية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تنفيذ إزالات مبانى فى إطار التصدي بكل حزم لجميع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

وأوضح فى بيان له، أنه بناءا على تعليمات محافظ شمال سيناء، يواصل مجلس ومدينة بئر العبد جهوده لإيقاف أعمال البناء المخالف على أراضى الدولة والمواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم.

وتم فى قرية النجاح، رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص على أراضى زراعية وإخطار المواطن من قبل مجلس المدينة بعدم البناء على أراضى زراعية دون ترخيص بالبناء، ولم يتم الاستجابة من المواطن وعلى الفور وبحضور اللجنة المشكلة، تم إزالة المبنى المقام، و إيقاف اعمال البناء نهائيآ .

ووجه مجلس مدينة بئر العبد، نداءا للمواطنين بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمساءلة القانونية، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد انه فى اطار التوجه بإزالة جميع أنواع التعديات على الطرق الرئيسية داخل المدينة من الباعة الجائلين القاطنين بالمدينة، تم نقلهم إلى السوق الجديد بسيارات ومعدات مجلس المدينة ، ضمن الحرص على الظهور بالشكل اللائق والحضاري.