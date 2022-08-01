اليوم السابع
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تنفيذا لقرار محافظ الشرقية.. تشميع مركز للدروس الخصوصية شارع طلبة عويضة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:16 م
تنفيذا لقرار محافظ الشرقية.. تشميع مركز للدروس الخصوصية شارع طلبة عويضة مركز للدروس الخصوصية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ترأس المحاسب  نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية حملة اليوم الاثنين  لغلق سنتر للدروس الخصوصية شارع طلبة عويضة بعمارة سكنية مكون من طابقين وتشميع المكان، وتم التنبيه على القائم بالعمل بأنه في حالة تجاوز القرار او معاودة فتح السنتر من جديد فإنه سوف يُحال الموقف للنيابة العامة.

 يأتي هذا القرار منعاً لتجمعات الطلاب وحرصاً على سلامتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تُمثل مراكز وسناتر الدروس الخصوصية خطراً على العملية التعليمية وتُنقص من قيمتها، فضلاً عن ما تحمله لأولياء الأمور من أعباء مالية واجتماعية، كما تمثل خطوة جادة لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس.

أكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن الحملات مستمرة ولن تتوقف تفعيلاً لقرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.


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