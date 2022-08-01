تنسيق الجامعات 2022.. كيف يتم تصحيح اختبارات القدرات؟ وهل تتم دون تدخل بشرى؟

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن تصحيح الاختبارات له شقان على حسب طبيعة الاختبار، فهناك كليات تتم الاختبارات بها بنظام البابل شيت، ويجيب الطالب على الاختبار ورقيا، ويتم تصحيحه من خلال جهاز دون تدخل مثل التمريض والإعلام والتعليم التكنولوجى.

وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن القطاعات المهارية مثل قطاع الفنون يكون بها أسئلة حوالى 30 % بنظام البابل شيت، ويتم عمل تنظيم للتصحيح كما يتضمن الاختبار رسما ومهارات أخرى ويخصص درجات لكل مهارة لأن الاختبار به مهارات أخرى للرسم وخلاف ذلك .