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تنسيق الجامعات 2022.. كيف يتم تصحيح اختبارات القدرات؟ وهل تتم دون تدخل بشرى؟

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:57 ص
تنسيق الجامعات 2022.. كيف يتم تصحيح اختبارات القدرات؟ وهل تتم دون تدخل بشرى؟ الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن تصحيح الاختبارات له شقان على حسب طبيعة الاختبار، فهناك كليات تتم الاختبارات بها  بنظام البابل شيت، ويجيب الطالب على الاختبار ورقيا، ويتم تصحيحه من خلال جهاز دون تدخل مثل  التمريض والإعلام والتعليم التكنولوجى.
 
وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن القطاعات المهارية مثل قطاع الفنون يكون بها أسئلة حوالى 30 % بنظام البابل شيت، ويتم عمل تنظيم للتصحيح كما يتضمن الاختبار رسما ومهارات أخرى ويخصص درجات لكل مهارة لأن الاختبار به مهارات أخرى للرسم وخلاف ذلك .
 
وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح أمس الأحد، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 140 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022–  2023.
 
وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق الالكترونى

اختبارات القدرات

تصحيح اختبارات القدرات

اخبار مصرية



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