اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق 2022.. إجراء الجولة الثالثة لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية اليوم

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:47 ص
تنسيق 2022.. إجراء الجولة الثالثة لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية اليوم الجامعات الأهلية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد مكتب القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)،  الجولة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، اليوم الإثنين، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المعادلة والثانوية العامة)، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجاري.
 
وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه تقرر انعقاد اختبارات القبول فى الجامعات الأهلية الأربع، يوم الإثنين من كل أسبوع، بداية من الاختبار القادم، الموافق يوم الإثنين 1 أغسطس، وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المُعادلة والثانوية العامة)، الذين أنهوا إجراءات التقدم قبل عشرة أيام من موعد الاختبار وسوف تُعلن نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع، كما يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربع أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة.
 
وأشار الدكتور عبدالحميد شعيره مُنسق الجامعات الأهلية، إلى أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية وتعليمات حول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات ويقدم إجابات لعدد من الأسئلة الشائعة. 
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات2022

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. مرحلة خاصة لتنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. ما مصير الطالب المتغيب عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

الأحد، 31 يوليه 2022 12:19 م

تنسيق الجامعات 2022.. 140 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الأحد، 31 يوليه 2022 11:55 ص

تنسيق الجامعات 2022.. قطاع التعليم يكشف مصير طلاب الدبلومات الفنية بالتنسيق

الأحد، 31 يوليه 2022 06:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. إلزام الطلاب بتسجيل 75 رغبة بموقع التنسيق الإلكترونى

الأحد، 31 يوليه 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة