تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة التسجيل لطلاب الثانوية لاختبارات القدرات

يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، اليوم الجمعة، إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى التسجيل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس الخميس، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.