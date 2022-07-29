اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة التسجيل لطلاب الثانوية لاختبارات القدرات

الجمعة، 29 يوليه 2022 10:02 ص
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة التسجيل لطلاب الثانوية لاختبارات القدرات معامل التنسيق - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، اليوم الجمعة، إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى التسجيل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.
 
وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس  الخميس، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022–  2023.
 
وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
 

 


تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

تنسيق الثانوية العامة

اخبار مصر

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. السيد عطا: لا تغيير فى قواعد القبول عن العام الماضى

الخميس، 28 يوليه 2022 01:25 م

تنسيق الجامعات 2022.. تسجيل 127 ألف طالب باختبارات القدرات حتى الآن

الخميس، 28 يوليه 2022 12:01 م

أنت تسأل والتعليم العالى تجيب.. "اليوم السابع" يستضيف مسئول تنسيق الجامعات

الخميس، 28 يوليه 2022 09:10 ص

تنسيق الجامعات 2022.. وزير التعليم العالى يوجه بتذليل كافة العقبات للطلاب

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:29 م

تنسيق الجامعات 2022.. الجريدة الرسمية تنشر قرار قواعد القبول لطلاب الثانوية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة