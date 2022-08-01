اليوم السابع
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تكليف الدكتور نبيل زاهر عميدًا لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:39 ص
تكليف الدكتور نبيل زاهر عميدًا لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة الدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة
كتب ـ لؤى على

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور نبيل زاهر، الأستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة وكيل الكلية؛ للقيام بعمل عميد الكلية. 
 
تدرج عميد كلية أصول الدين الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على ليسانس أصول الدين والدعوة بالمنصورة، شعبة الحديث وعلومه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف دور مايو 1997م، ثم حصل على درجة التخصص " الماجستير " في أصول الدين في الحديث وعلومه ، بتقدير " ممتاز " عام 2003م، ثم العالمية "الدكتوراه" في أصول الدين في الحديث وعلومه بتقدير مرتبة الشرف الأولى 2006م، ويشغل منصب وكيل الكلية من 21 /11/ 2021م.
 
 جدير بالذكر، أن عميد الكلية الجديد له كثير من المؤلفات، ناقش وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

كلية أصول الدين والدعوة

جامعة الازهر

الازهر الشريف

المنصورة



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