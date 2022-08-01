تكليف الدكتور محمود المليجى بتسيير أعمال رئاسة جامعة المنصورة

الدقهلية – مرام محمد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بتسيير أعمال جامعة المنصورة، والقيام بعمل رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جامعة جديد خلفا للدكتور أشرف محمد عبد الباسط لبلوغه سن التقاعد.

التعليم العالي والبحث العلمي، حول اعتماد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول جامعة مصرية حكومية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي، بعد اعتماد 60% من الكليات والبرامج التعليمية بالجامعة. كان الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، قدم تقريرًا للدكتور خالد عبد الغفار وزيروالبحث العلمي، حول اعتماد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول جامعة مصرية حكومية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي، بعد اعتماد 60% من الكليات والبرامج التعليمية بالجامعة.

أشار التقرير، إلى أن الموافقة على اعتماد الجامعة جاء خلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة.

وأفاد التقرير بقيام الهيئة بتشكيل فريق برئاسة د. عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية للمراجعة الخارجية وزيارة الجامعة وذلك خلال شهر يونيو الماضي بواقع زيارتان افتراضية وميدانية؛ لتقييم الجامعة وفقًا للمعايير التي تتبعها الهيئة لتقييم المؤسسات الجامعية، وقد أثبت التقييم استيفاء المعايير العملية التعليمية والبحثية والحوكمة بالجامعة، والتزام الجامعة بتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.



الدكتور محمود محمد المليجى



