اعتماد جامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الدقهلية - مرام محمد

وافق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة يوهانس عيد رئيس الهيئة، على اعتماد جامعة المنصورة كأول جامعة مصرية حكومية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي، بعد اعتماد 60% من الكليات والبرامج التعليمية بالجامعة.

وقامت الهيئة بتشكيل فريق برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى الأسبق، وقام الفريق بعمل زيارة للجامعة افتراضيا وزيارة ميدانية وتم تقييم الجامعة وفقا للمعايير التي تتبعها الهيئة لتقييم المؤسسات الجامعية وأثبت التقييم استيفاء معايير العملية التعليمية والبحثية والحوكمة.

وقدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، التهاني لكل منسوبى جامعة المنصورة على ما بذلوه من جهد خلال تلك الزيارة لإظهار جامعة المنصورة بالمظهر اللائق الذى يليق بها، مشيرا إلى أن هذا النجاح هو نتاج رحلة طويلة من الجهود المتميزة على مدار 50 عاما منذ إنشاء الجامعة، متمنيا لجامعة المنصورة مزيدا من التقدم والازدهار لتكون بحق تاريخ عريق ومستقبل مشرق.

وأشارت الدكتورة سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة بإعتماد الجامعة كأول جامعة مصرية معتمدة يعد تتويجا لجهود استمرت ثلاث سنوات بوحدات ضمان الجودة لإعداد ملف التقدم للاعتماد المؤسسى للجامعة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ويذكر أن جامعة المنصورة لديها 10 كليات معتمدة و18 برنامج نوعى معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.