تكليف الدكتور حسام رفاعى بمنصب قائم بعمل رئيس جامعة حلوان

كتب ــ محمد صبحى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، قرار بتكليف الدكتور حسام محمد كامل رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب بتسيير أعمال جامعة حلوان اعتبارا من 1/8/2022 لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.

جدير بالذكر، أن الدكتور حسام محمد كامل رفاعى تولى منصب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2021 ، لمدة 4 سنوات.

يًذكر أن الدكتور حسام رفاعى يعمل أستاذا بقسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام 2018، وتولى منصب عميد كلية السياحة والفنادق فى الفترة من 2012-2018.

وشغل منصب رئيس قسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين فى الفترة من 2003-2007، ومديراً لمكتب ضمان الجودة بكلية الآداب جامعة البحرين فى الفترة من 2007-2009، كما كان وكيلا لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان فى الفترة من 2009-2012.