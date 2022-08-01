تعرف على سعر كرتونة البيض فى منافذ وزارة الزراعة

كتبت ــ أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة بسعر 58 جنيها للأبيض و60 جنيها للأحمر.

وشهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

وأشار السيد القصير وزير الزراعة، إلى أن البورصة هى أساس تسعير البيض فى الأسواق، وأن المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية ورائدة واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا فى الأسواق.