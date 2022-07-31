التموين توجه بتكثيف طرح البيض بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ــ مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، باستمرار طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وتطرح وزارة التموين البيض بسعر 62 جنيها للطبق الواحد، بعد تخفيض الاسعار، كذلك تقوم بتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة للمواطنين بشكل مستمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 من أغسطس المقبل، حيث كان آخر موعد للتسجيل 31 يوليو الجارى، إلا ان الوزارة قررت مد الفترة حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، مع استمرار فتح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول حتى 30 أغسطس المقبل.