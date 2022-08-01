تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة، مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عيادة بتحصين عدد 16860 رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحمله حتى الآن 227 ألف رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.