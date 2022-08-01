اليوم السابع
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تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:49 م
تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة تحصين ماشية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة، مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عيادة بتحصين عدد 16860 رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحمله حتى الآن 227 ألف رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

حملات علاجية

طب بيطرى

تحصين مواشى

بيطرى البحيرة

حمى قلاعية

الوادى المتصدع

محافظة البحيرة



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