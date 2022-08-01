اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:36 م
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تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية 15 يوما

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:32 م
تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية 15 يوما كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية في الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية؛ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه عامل بمحل مصوغات، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته خاتم ذهب «مجهول المصدر».

وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل المحل عمله بأسلوب «المغافلة»، وباستدعاء مالكة المحل تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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جرائم سرقة

الجمالية

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