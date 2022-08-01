اليوم السابع
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بوتين: الغرب ألقى بمبادئ منظمة التجارة العالمية في "سلة المهملات"

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:11 م
بوتين: الغرب ألقى بمبادئ منظمة التجارة العالمية في "سلة المهملات" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الغربية، التي فرضت عقوبات على روسيا" ألقت بمبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات". 

وذكر بوتين - خلال اجتماع حول تطوير مجمّع المعادن اليوم الاثنين "أن الشركاء الغربيين فرضوا عقوبات على الشركات الصناعية الروسية، وهناك قيود على العمل في الأسواق الخارجية، وكذلك حظروا شراء بعض المكونات الأجنبية للإنتاج في روسيا".


وتابع الرئيس الروسي: أن الغرب لم يأخذ في الحسبان العواقب المحتملة، بما في ذلك زيادة تكلفة مواد البناء في السوق العالمية وتحفيز التضخم العالمي بشكل عام"، مشيرا إلى أن بلاده ستكون دائما موردا موثوقا به ومسؤولا للمنتجات المعدنية للمشترين والشركاء الأجانب بغض النظر عن أي مشاكل سياسية اليوم.


وأكد الرئيس الروسي أن روسيا لن تلحق الضرر بنفسها في تعاملها مع الدول غير الصديقة، موضحا أن هذا ينطبق على سوق المعادن وسلعنا التصديرية الأخرى.


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