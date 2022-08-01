بلينكن: العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا رسالة سلبية لدول العالم

كتب الأمير نصرى

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا رسالة سلبية لدول العالم فيما يتعلق بالتخلى عن الأسلحة النووية، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى له فى نيويورك.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل مع روسيا والصين وشركائنا للحد من السلاح النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف أنتونى بلينكن: "نعمل على خطة لتخفيض مخاطر السلاح النووى"، متابعا: "علينا تعزيز دور وكالة الطاقة الذرية لتقوم بالحد من الانتشار النووي". وقال: "يجب على العالم أن يرفض الأسلحة النووية".

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أضافت 39 مواطنا بريطانيا من بينهم صحفيين ورجال أعمال وسياسيين، إلى قائمة حظر السفر.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها فى بيان "فيما يتصل بسياسة الحكومة البريطانية المستمرة من فرض العقوبات والقيود على ممثلى الدوائر الاجتماعية والسياسية فى روسيا، والاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر ضم عدد من السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين فى المملكة المتحدة، الذين يساهمون فى التوجه العدائى فى لندن يهدف إلى شيطنة بلادنا وعزلتها الدولية فى قائمة حظر الدخول الروسية".