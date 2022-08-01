بركان "سانجاى" فى الإكوادور يطلق رمادا ويصدر أصواتا شبيهة بالانفجار

أطلق بركان سانجاى فى الإكوادور رمادا، وسجلت الاقمار الصناعية 5 تنبيها لانبعاثات الرماد من البركان، وفقا للمعهد الجيوفيزيائى (IG) التابع لمدرسة البوليتكنيك الوطنية الإكوادورية.

وبحسب التقرير الذى نشرته صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، فقد لوحظ أن مستوى نشاط البركان مرتفع على المستوى السطحى والداخلى وأن اتجاه السطح تصاعدى.

وأوضح التقرير أن الانبعاثات التى رصدتها الأقمار الصناعية كانت على ارتفاع 600 و2400 متر فوق مستوى جفرة البركان فى اتجاه الجنوب الغربي.

كما أكد التقرير أن البركان أصدر أصوات شبيهة بالانفجار أدت إلى اهتزاز النوافذ فى مناطق بعيدة إلى حد ما ووصلت إلى مقاطعتى جواياس وأزواى جنوب منطقة الأنديز.

واشار إلى أن هذا الاهتزاز مرتبطا بالنشاط الزلزالى لبركان سانجاى، مشيرا إلى أن نهر سانجاى، الذى يبلغ ارتفاعه 5230 مترًا، فى ما يسمى كورديليرا ريال، وهو فرع من جبال الأنديز فى مقاطعة مورونا سانتياحو الأمازونية، وهو جزء من الخمسين بركانًا التى توجد الإكوادور.

ووفقا للمعهد الجيوفيزيائى فإنه فى الساعات القليلة الماضية تم تسجيل زلزالين بقوة 3.6 درجة وآخر من 4 فى منطقة المجمع البركاني.

وقال معهد الأبحاث إن سانجاى، الذى يقع على بعد حوالى 280 كيلومترًا جنوب العاصمة كيتو، يعتبر فى حالة نشاط منذ عام 1628، وثار فى مايو 2019.