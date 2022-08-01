اليوم السابع
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بدء نظر إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لخلية استهداف الكنائس

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:03 م
بدء نظر إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لخلية استهداف الكنائس المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف الكنائس.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.
 
وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية.
 
 
 

خليه الكنائس

خليه ارهابيه

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استهداف الكنائس



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