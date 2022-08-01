اليوم السابع
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انطلاق نشاط كرة السرعة ضمن فعاليات الكامب الصيفى.. صور

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:57 م
انطلاق نشاط كرة السرعة ضمن فعاليات الكامب الصيفى.. صور نشاط كرة السرعة
الاسكندرية جاكلين منير

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أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت نشاط كرة السرعة ضمن فعاليات وأنشطة الكامب الصيفى المستمر طوال أشهر الصيف.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن نشاط كرة السرعة من أهم الأنشطة فى الكامب الصيفى ويقبل عليه أبناء المهندسين للعام الثانى على التوالى.

واضاف إن عدد المشتركين فى نشاط كرة السرعة عددهم 20 مشترك من أبناء المهندسين من مختلف الأعمار ويشرف على تدريبهم مدربين ذو كفاءة.

يذكر أن الكامب الصيفى هو نشاط ترفيهي وعلمى ورياضة يضم عدد من الفاعليات والدورات التدريبية التى تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين فى كافة المجالات.

 

نشاط كرة السرعة (1)
نشاط كرة السرعة (1)

 

نشاط كرة السرعة (2)
نشاط كرة السرعة (2)

 

 

نشاط كرة السرعة (3)
نشاط كرة السرعة (3)

 


 


الاسكندرية

نقابة المهندسين

كرة السرعة

النقابات المهنية



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