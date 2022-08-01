انتظام صرف معاشات أغسطس فى اليوم الأول

كتب ـ مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات أغسطس، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر تيسير كافة الإجراءات لصرف المعاشات بسهولة ويسر.

وخصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع، الذى ينص على تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم.

وتشمل الخدمات التي يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل .

تنص المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة.