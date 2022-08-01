الهلال الأحمر المصرى يواصل تنفيذ مشروعات تحسين سبل المعيشة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يواصل فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، تنفيذه مشروعات تحسين سبل المعيشة بعددا من مناطق المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى المالح رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه تستمر جهود الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية لمحافظة شمال سيناء .

وأشار إلى أنه فى هذا السياق قام فريق تحسين سبل المعيشه"المشاريع الاقتصادية"(EMI) بزياره ميدانيه لمدينة الشيخ زويد لمتابعه الاسر المتقدمه لمشروع سبل المعيشة وعددهم 65 مشروع ، لمتابعة آخر تطورات المشاريع ، وتستمر جهود فريق سبل المعيشه لتحقيق الهدف المرجو وهو تحقيق سبل معيشه للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف أنه تم بالتعاون مع محافظه شمال سيناء زيارة لمدينه الحسنه بمناسبه اليوم العالمي للسكان، وشملت الزيارة تقديم خدمات الدعم النفسي للاطفال بالمنطقه والانشطة الترفيهيه الاخري ، وشمل عدد المستفدين من الانشطه 50 طفل ، وتم توزيع الهدايا على الاطفال باجمالي 80 طفل .

ولفت إلى أنه بناء على بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن ممثلة في جمعية الهلال الأحمرالمصرى، قامت جمعية الهلال الأحمر المصرى بإرسال قوافل طبية لأهالي شمال سيناء وعمل الفحوصات الطبية، وصرف العلاج مجانا للمواطنين بقرية الخروبة والتجمعات التابعة لها.

وتم الكشف على المواطنين في التخصصات ( باطنة -أطفال - عظام- رمد - أنف وأذن وحنجرة -نساء - جلدية ) ، والتوعية عن المبادرات الرئاسية، وعن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، وعن توافر تحاليل الاعتلال الكلوي والسكر التراكمي والدهون بالدم وتواجدها في القافلة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

كما تم تطعيم بعض المستهدفين باللقاح ضد فيروس كورونا، وقام بعض متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري بعمل برنامج تثقيفي وترفيهي للأطفال بقرية الخروبة وللتوعية على أهمية النظافة والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بالكحول أو بالماء والصابون وارتداء الكمامات بطريقة سليمة.