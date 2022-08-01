النيابة الإدارية تحدد موعد المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2021

كتب- أحمد عبد الهادى

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات سوهاج وجنوب الوادي وأسوان وأزهر القاهرة وأزهر طنطا وأزهر تفهنا، وذلك يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحاً. وذلك بمقر النيابة الادارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.

وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :-

- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.