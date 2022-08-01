النقل تعلن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائرى بطول 76 كيلو مترا.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد المهندس كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى، حيث تفقد الوزير المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها والتي تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.

وتابع وزير النقل خلال جولته اعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي و قطاعات الاسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية باجمالي طول 34 كم.

كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وانشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي.

وتم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي ( السطحي ) والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لازالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق، وكذلك تم متابعة التقدم في أعمال إنارة الطريق وحيث يتم تركيب اعمده الهاي ماست واعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وتابع الفريق مهندس كامل الوزير التقدم في معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة وحيث تم البدء في تنفيذ 33 التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، ووجه الوزير بكتابة اسماء محطات BRT باللغة العربية

وسيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه وحيث يدخل تنفيذ مشروع الBRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الاخضر المستدام الصديق للبيئة كما تفقد الوزير المواقع المخصصة لشحن اتوبيسات BRT.

وأكد الوزير في على هامش الجولة، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية ، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان لافتا الى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT.