الناتو يحتفل بمرور 70 عامًا على اهتمامه بالبحث العلمي والتكنولوجي

كتبت: هناء أبو العز

أفاد بيان أصدره حلف شمال الأطلنطي (ناتو) بأن الحلف سيحتفل بمرور 70 عامًا من بدء اقتحامه مجال البحث العلمي والتكنولوجي التعاوني في خدمة الدفاع والأمن لدول الحلفاء في وقت لاحق من العام الجاري.

وأشار البيان إلى أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون العلمي بين دول الناتو للمرة الأولى في عام 1952، بمبادرة من العالم الدكتور المجري الأمريكي ثيودور فون كارمان تقديراً للدور الحاسم الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا في ضمان احتفاظ الحلف بميزته العسكرية على الخصوم المحتملين.

وركز التعاون العلمي داخل الناتو في تلك الفترة بشكل أساسي على الفضاء الجوي، إلا أنه توسع منذ ذلك الحين ليشمل تكنولوجيا المركبات التطبيقية والعوامل البشرية والطب وتكنولوجيا نظم المعلومات والنمذجة والمحاكاة وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات وتحليل ودراسات الأنظمة وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات، إضافة إلى ذلك، تتعاون دول الحلفاء معًا في البحث والتجارب البحرية التي تجرى في مختبر تابع لحلف الناتو يتمركز في مدينة لا سبيتسيا بإيطاليا.