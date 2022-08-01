اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المغرب والسعودية تؤكدان الحرص على تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:08 م
المغرب والسعودية تؤكدان الحرص على تعزيز التعاون المشترك مجلس النواب المغربي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقي رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبى العلمى، اليوم الاثنين في مقر مجلس النواب بالرباط، رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر مجلس النواب المغربي - في بيان - أن الجانبين ثمنا العلاقات التي تجمع المغرب والسعودية، وأكدا حرصهما على الدعم المطلق للأمن والاستقرار وتعزيز مسار التعاون والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

ووقع الجانبان مذكرة للتفاهم حول إطار التعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين في البلدين، واتفقا على تشجيع الابتكار التقني والعلمي وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات والعمل معا في تطوير العمل البرلماني الإلكتروني، والتعاون المشترك لبناء قدرات البرلمانيين وتنمية الموارد البشرية، وتنظيم فعاليات مشتركة.

 


مجلس النواب المغربي

مجلس الشورى السعودي

السعودية

المغرب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة