المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحريق الشهر العقارى فى الدقى

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان ومسئولى الشهر العقارى بمنطقة الدقى، لكشف ملابسات واقعة حريق داخل المبنى، بعدما تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بالطابق التاسع بمنطقة المساحة.

كما انتقل رجال المعمل الجنائى وفريق من الجهات المختصة، لإجراء المعاينة حول حريق بالطابق التاسع لمبنى الشهر العقارى بمنطقة المساحة التابعة لدائرة قسم الدقى لكشف الخسائر الناجمة عن الحريق وتقديرها والتعرف على الأسباب النهائية وراء اندلاع النيران بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية ، إشارة من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقارى بمنطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماده.