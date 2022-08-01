الكرملين يرحب بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب لميناء أوديسا ويأمل فى التزام الجميع بالاتفاقيات

أ.ش.أ

رحب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بمغادرة أول سفينة تحمل الحبوب ميناء أوديسا الأوكراني، واصفا ذلك بأنه "تطور إيجابي للغاية".

وأضاف للصحفيين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن موسكو تأمل في التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الموقعة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، قائلا "دعونا نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاقيات حتى تُنفذ تنفيذًا فعالًا".

وأشار إلى أنها "فرصة جيدة لاختبار تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها "، رافضا الحديث عن مسألة مغادرة مزيد من سفن الحبوب من الموانيء الأوكرانية، وقال إنه سؤال يوجه إلى مشغلي تلك الموانيء.

وغادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون ميناء أوديسا محملة بالحبوب صباح اليوم؛ لتصبح بذلك أول سفينة تحمل منتجات غذائية أوكرانية تغادر الميناء، ومن المتوقع أن تكون السفينة، المتجهة إلى لبنان، على رأس قافلة من 16 سفينة شحن تسلك مسارًا متفقًا عليه.