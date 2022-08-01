العميد أحمد زكى: الهيئة الهندسية تنفذ مشروعات "حياة كريمة" في 27 مركزا

كتب محمد عبد العظيم

استعرض العميد أحمد زكي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" داخل محافظة البحيرة من تنفيذ الشعبة، موضحا أنه تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" في 27 مركزا في محافظات مصر المختلفة.

وقال العميد أحمد زكي، خلال كلمته أمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "تعمل الهيئة على تنفيذ المشروعات داخل 6 مراكز بمحافظة البحيرة، مشيرا إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة يصل إلى 1498 في مختلف القطاعات كالتالي: 101 مشروع في مياه الشرب.. و696 مشروع الصرف الصحي.. 218 مشروع في الصحة.. 168 مشروع في الشباب والرياضة.. 53 مشروع في الري.. 42 مشروع الزراعة.. 72 مشروع في الكهرباء و83 مشروع في الطرق.. و42 مشروع في التنمية المحلية"، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ كل هذه المشروعات ضمن نطاق المنطقة الشمالية.