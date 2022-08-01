العربية: مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

كتب أحمد عرفة

قالت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن هناك مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار.

وفى وقت سابق ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات ضد القوات المسلحة الروسية والمجمع الصناعى العسكري.

وأوضحت "تاس" أن بيانا لوزارة الخارجية النيوزيلندى أكد اليوم /الاثنين/ فرض عقوبات على القوات المسلحة الروسية، بما فى ذلك على المؤسسات الدفاعية المسؤولة عن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وشملت العقوبات أيضا شركة التأمين "سوكازا" والسكك الحديدية الروسية، وكذلك المنظمات العاملة فى مجال البحث والإنتاج والاختبار للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية.