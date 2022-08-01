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الصحة: علاج مليون مريض من فيروس سى وفحص 62 مليونا للكشف عن المرض

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:02 ص
الصحة: علاج مليون مريض من فيروس سى وفحص 62 مليونا للكشف عن المرض وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنجازاتها في علاج مرضى الكبد خلال النصف الأول من العام الحالي.
 
وأوضحت وزارة الصحة أنها قامت بمتابعة أكثر من 111.5 ألف مريض بسرطان الخلايا الكبدية تم وضعـهم تـحـت الاختبار خـلال 6 شـهـور.
 
ونوهت بأنها قدمت العـلاج لـ 1139 مـريضـا بسرطـان الخلايا الكبديـة وتوفير الأدويـة اللازمة لـهـم وأوضح أنه تم شفاء المرضى بفيروس التهــــاب الكبـــدالوبائي سـي بنسبـة 98.6%.
 
ولفتت وزارة الصحة إلى أنه تم عـلاج 1.095 مليـون مـريـض بفيروس التهاب الكبد الوبائي سـي، كما تم فحص 62.5 مـلـيـون مـصـري للكشف عن فيرس التهاب الكبد الوبائي سي.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان من جهودها لتوعية المواطنين بضرورة الحذر من الأمراض المزمنة من خلال حملات توعوية، بجانب إطلاقها وبشكل يومي عدد من القوافل الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج مجانًا للمواطنين في كل ربوع الجمهورية.
 
 
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الصحة

سرطان الكبد

الكبد

فيروس سى



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