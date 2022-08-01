الصحة: تحديث قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوى بجميع المستشفيات

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تحديث قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل دوري، لحصر المنتفعين الفعليين وتوفير كل ما يخص المرضى من أدوية ومستلزمات طبية، بجانب قياس القدرات الفعلية للوحدات التي تقوم بخدمة المرضى لتقدير احتياجات التوسع بتلك الوحدات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات مرضى الغسيل الكلوي يتم توفيرها بمستشفيات الوزارة، التابعة للقطاع العلاجي، والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات المؤسسة العلاجية.

وأشار إلى أنه تم توفير 1150 ماكينة غسيل كلوي ضمن خطة الإحلال والتجديد بجميع المحافظات، للمساهمة في القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الفشل الكلوي، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.

وقال تم تدريب 462 فردا من الأطقم الطبية بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة، من خلال 24 دورة تدريبية تم عقدهم خلال الفترة من شهر نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2022، منوهاً إلى البدء في تنفيذ التدريب للعام المالي الجديد 2022/2023 بمستهدف 72 دورة تدريبية، لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوي من أطباء وفنيين وتمريض، وللارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.