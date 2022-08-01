اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب داخل منزل في قنا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:28 م
السيطرة على حريق نشب داخل منزل في قنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية خوالد أبوشوشة، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر في الأرواح أو المواشي.

 تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


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