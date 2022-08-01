الدكتور أحمد أنور وكيلا لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الاثنين الدكتور أحمد أنور عبد الغنى يونس الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب، وذلك لتسليمه قرار تكليفه للقيام بعمل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.



هذا وتمنى الدكتور ناصر مندور، للدكتور أحمد أنور التوفيق والسداد فى المهمة الموكلة إليه مؤكداً أن قطاع التعليم والطلاب له أهمية خاصة فهو يهتم بصورة مباشرة بالطلاب وبالعملية التعليمية التى تقدم لهم وما يمارسونه من أنشطة وتنمية مهارات.



حضر مراسم تسليم القرار الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



يُذكر أن الدكتور أحمد أنور شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وهو عضو الاكاديمية الاميركية لطب وجراحة العيون، وعضو الجمعية الاوربية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار، ومحاضر جراحات تفتيت المياه البيضاء.