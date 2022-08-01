البابا تواضروس: مدرس الابتدائي مفتاح صنع الأجيال الجديدة

كتب أحمد عرفة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: نحتاج تغيير بعض المناهج ونقوم بتغيير في المناهج بالكنيسة كل 5 سنوات ونوجد أساليب جديدة ، كنا نتحدث عن ضرورة إضافة دروس عن البيئة في كنائسنا.

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى أن كل سنة يوجد درسين عن مصر مرة في يناير مرة فى يونيو في كل مراحل التعليم ، فالعالم يتطور حولنا، والشباب يحتاج لحب حقيقى يلمسه ممن يخدمه وحوار وليس تلقين .

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: أهم شخص عندنا في مصر هو مدرس الابتدائى ، ولابد أن نأخذ مدرس الابتدائى بانتقاء جيد ، فليس كل مدرس نضع في يديه أغلى ما لدينا فيجب ألا أضع ابنى في يد مدرس يجعله مشوه فكريا فالمدرس الابتدائى هو مفتاح صنع أجيال جديدة وأرجو الدولة أن تهتم بذلك.

وقال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: أتمنى الدولة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وهو يبذل مجهود أثنى عليه نفسى يعملوا ثورة في التعليم الابتدائى .