اليوم السابع
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الأمين العام لمجلس السيادة السوداني يصل مدينة جوبا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:18 م
الأمين العام لمجلس السيادة السوداني يصل مدينة جوبا سلفاكير
الخرطوم ( أ.ش.أ)

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وصل الأمين العام لمجلس السيادة السوداني الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف اليوم إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية، تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان. 


وقال مجلس السيادة السوداني ،في بيان اليوم /الإثنين/، إن يوسف سيقوم بتسليم سلفا كير رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم آفاق التعاون المشترك بين البلدين. 


وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي فوت كانق وزير الطاقة بجمهورية جنوب السودان وأعضاء السفارة السودانية بجوبا.

 
ويرافق الأمين العام لمجلس السيادة السوداني في زيارته لجمهورية جنوب السودان، كل من رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو ووزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبد الله محمود.


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