الأمن يكشف حقيقة فيديو نزاع على قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي في أسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص باختطاف 15 شخصا بمنطقة صحراوية في دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط تحت تهديد السلاح، لنزاع على قطعة أرض وعدم تدخل الأجهزة الأمنية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص، يتضرر من ( مجموعة من الأشخاص، مقيمين بقرية القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية)، وذلك بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوى منذ 5 سنوات، وسابقة وجود ادعاءات فيما بينهم، وباستدعاء المذكور ومناقشته أفاد بترويجه لتلك الادعاءات، اعتقاداً منه أن ذلك سيؤدى لحسم النزاع لصالحه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.