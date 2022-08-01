الأغذية العالمي يعتزم شحن 30 ألف طن قمح أوكرانى

كتبت: هند المغربي

يعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شراء وتحميل وشحن 30 ألف طن من القمح من أوكرانيا، على متن سفينة مستأجرة للأمم المتحدة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الشحنة خلال أيام وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وكان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة رحب بإبحار السفينة إم / في رازوني، وهي أول سفينة تجارية تغادر ميناء أوديسا الأوكراني بعد اندلاع الحرب.

ووفق بيان الأمم المتحدة تتجه السفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان محمّلة بـ 26,527 طنا من الذرة، وهي أول سفينة تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة في 22 يوليو.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تكون هذه هي الأولى من بين العديد من السفن التجارية التي تتحرك بما يتماشى مع المبادرة التي تم التوقيع عليها، وأن ذلك سيجلب الاستقرار والإغاثة اللذين تمسّ الحاجة إليهما للأمن الغذائي العالمي، خاصة في السياقات الإنسانية الأكثر هشاشة.

وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أن ضمان نقل الحبوب والمواد الغذائية المتوفرة إلى الأسواق العالمية يُعدّ "واجبا إنسانيا، وقال البيان: "المغادرة الأولى هي إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك.

كما أعرب الأمين العام عن سروره بأن السفينة غادرت بأمان، "وذلك بفضل الجهود الحثيثة، والإشراف العام، والتنسيق من قبل مركز التنسيق المشترك."