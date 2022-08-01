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الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على جنوب البلاد وجبال البحر الأحمر السبت المقبل

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:28 م
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على جنوب البلاد وجبال البحر الأحمر السبت المقبل امطار - ارشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
 
وأشار مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأمطار خلال الأيام المقبلة فى ضوء ما ستسفر عنه الخرائط وصور الاقمار الصناعية وهو ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل الحرارة  رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء   :  القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 

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