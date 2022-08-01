اعرف أهم تفاصيل مبادرة "حياة كريمة" فى مشروعات وزارة الرى

كتبت ـ أسماء نصار

تشارك وزارة الموارد المائية و الرى بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئى للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

1- يتم تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

2- يجرى تأهيل 1201 ترعة بأطوال إجمالية 4146 كيلو مترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 2392 كيلو مترا.

3- جارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1754 كيلو مترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان.

4- جارى العمل فى 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

5- تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

6- تم تدبير 108 قطع من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 216 ألف متر مربع لإقامة 119 مشروعا خدميا.

7- تم توفير 48 قطعة أرض لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي و مراكز الشباب و المراكز الطبية و المواقف النموذجية والمدارس والأسواق الحضرية والوحدات البيطرية ووحدات الإسعاف وملاعب والجمعيات الزراعية والمجمعات الخدمية والزراعية.