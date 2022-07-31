اليوم السابع
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الرى:‫ تأهيل 1201 ترعة بأطوال 4146 كيلو مترا بمراكز حياة كريمة

الأحد، 31 يوليه 2022 09:59 ص
الرى:‫ تأهيل 1201 ترعة بأطوال 4146 كيلو مترا بمراكز حياة كريمة تبطين الترع
كتبت ـ أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
قال عبد العاطى، إن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
 
وأوضح عبد العاطى، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.
 
وأضاف أن تم ويجرى تأهيل 1201 ترعة بأطوال إجمالية 4146 كيلو مترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 2392 كيلو مترا، وجارى العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1754 كيلو مترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل فى 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.
 
وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة قامت بتدبير 108 قطع من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 216 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ)، وذلك لإقامة 119 مشروع خدمى فى إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى النصيب الأكبر من الأراضى المتوفرة بعدد 48 قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (13 قطعة) ثم المراكز الطبية (8 قطع)، المواقف النموذجية (6 قطع)، المدارس (5 قطع)، الأسواق الحضرية (٥ قطع)، الوحدات البيطرية (4 قطع)، وحدات الإسعاف وملاعب ومحطات معالجة الصرف الصحى (3 قطع لكل منها)، الجمعيات الزراعية والمجمعات الخدمية والزراعية (2 قطعة لكل منها).
 
وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز فى المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.

 
 
 

وزارة الرى

حياة كريمة

تاهيل الترع

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