استمرار تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه يجرى مواصلة عمل لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.



وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، على استمرار فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، حيث تعمل لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وهى كالتالى:- لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الاقالتة البيطرية-إدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور حسين عبد العاطى رئيس وحدة الاقالتة البيطرية بمشاركة الدكتورة شيرين سيد الطبيبة البيطرية بوحدة الاقالتة البيطرية - لجنة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الكرنك البيطرية -إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور عبد الفتاح فهيم رئيس وحدة الكرنك وعضوية الدكتور ياسر محمود الطبيب بوحدة الكرنك البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة أرمنت البيطرية -إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور. محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بارمنت ومشاركة الدكتورة سهيلة والدكتورة إيمان المشاركين بتنفيذ أعمال التحصين - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الغريرة البيطرية -إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور. حسين البدرى رئيس وحدة الغريرة البيطرية، وعضوية الدكتورة .ماجدة محمد الطبيبة بوحدة الغريرة البيطرية، بالإضافة إلى مشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى).



وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، بالإضافة إلى أعمال التقصي والترصد الوبائي لمعرفة الوضع الوبائي، وتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم وحفاظا على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى توعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية وتعريف المواطنين.



وشدد مدير بيطرى الأقصر، أنه تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.





الطب البيطرى بالأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي (1)



الطب البيطرى بالأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي (2)



الطب البيطرى بالأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي (3)



الطب البيطرى بالأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي (4)



الطب البيطرى بالأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي (5)



الطب البيطرى بالأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي (6)



الطب البيطرى بالأقصر تستكمل حملات تحصين المواشي (7)











