استمرار الحرائق فى البرتغال بسبب ارتفاع درجات الحرارة

فاطمة شوقى

واجهت البرتغال حرائق غابات ضخمة حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير ، وقامت بنشر 400 من رجال الاطفاء فى منطقة مافرا ، على بعد 40 كيلو متر من لشبونة، حيث حاول السكان وقف انتشار ألسنة اللهب من خلال رش حدائقهم بالخراطيم.

وقال القائد باولو سانتوس من هيئة الحماية المدنية لمحطة راديو ريناسينكا أنه تم إجلاء دار للمسنين يأوي 30 شخصًا كإجراء احترازي، بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن حرائق كبيرة أخرى في المنطقة الشمالية والوسطى من البرتغال ، وقامت السلطات بنشر أكثر من 1000 من رجال الإطفاء، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وفي مدينة أورين بوسط البلاد ، تم أيضًا إخلاء ضفة النهر كإجراء احترازي وعانى شخصان من استنشاق الدخان ، وفقًا لما نقلته وكالة لوسا عن مسؤول في الطوارئ.

وأعلن معهد الأرصاد الجوية ، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، عن حالة التأهب في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد في مواجهة "ارتفاع درجات الحرارة" بأكثر من 40 درجة مئوية .

وتعرضت البرتغال ، التي لا تزال تعاني من وفاة مئات الأشخاص في حرائق قاتلة في عام 2017 ، في أوائل يوليو لسلسلة من الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. منذ بداية عام 2022 ، تم تحويل أكثر من 58000 هكتار إلى رماد ، وفقًا للبيانات المؤقتة التي لا تزال صادرة عن معهد الحفاظ على الطبيعة والغابات (ICNF).