احذر.. السهر لوقت متأخر قد يؤدي لزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني

كتبت إيناس البنا

الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية لصحة العقل والجسم، قلة النوم أو الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، احذر! إذا كنت تسهر كثيرًا ، فقد تصاب بمرض الكبد الدهني.

اقترحت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي التابعة لجمعية الغدد الصماء حسب موقع " healhsite"، فأن الأشخاص الذين يعانون من أنماط الحياة المستقرة وسلوكيات النوم السيئة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، والتي يمكن أن تتطور إلى مرض الكبد في المرحلة النهائية. تشير التقديرات إلى أن ربع سكان العالم البالغين مصابون بمرض الكبد المزمن هذا.

من المعروف أن الاضطرابات الأيضية مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 تسبب مرض الكبد الدهني.

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا متأخرًا، يشخرون ويغفوون خلال النهار لأكثر من 30 دقيقة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني، حتى التحسن المعتدل في جودة نومك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني بنسبة تصل إلى 29 %.

ابحث عن أعراض مرض الكبد الدهني



في كثير من الأحيان، لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني، والذي يحدث بسبب تراكم الكثير من الدهون في الكبد ، حتى يتفاقم ويتطور إلى تليف الكبد. قد تشمل الأعراض، إذا واجهت، ما يلي:

الشعور بالامتلاء

وجع بطن

غثيان

فقدان الشهية

خسارة الوزن

جلد مصفر (اليرقان)

انتفاخ البطن والساقين (وذمة)

التعب الشديد أو الارتباك العقلي

الضعف

الآثار الصحية لقلة النوم



بصرف النظر عن الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، تحتاج إلى النوم 7 ساعات على الأقل كل ليلة، قلة النوم يمكن أن تؤثر على صحتك بعدة طرق، إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً:

قد تشعر بالنعاس الشديد والتعب أثناء النهار

يمكن أن يجعلك تشعر بتقلب المزاج

قلل من قدرتك على التفكير والتذكر والبقاء يقظًا

قلة النوم يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس ، مما قد يزيد من خطر وقوع الحوادث إذا كنت .

يرتبط الحرمان المزمن من النوم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب وضعف وظائف الجهاز المناعي.