إنفوجراف.. مونوريل العاصمة الإدارية نقلة حضارية في وسائل النقل ‏الجماعي

يتم تنفيذ مشروع المونوريل في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.
يمتد مونوريل شرق النيل، من محطة الاستاد بمدينة نصر، وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.
طول مسار المشروع 56.5 كم .
يشتمل على 22 محطة .
يتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) .
يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية .
يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر
يتكامل مع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.
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