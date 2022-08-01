إنفوجراف.. مونوريل العاصمة الإدارية نقلة حضارية في وسائل النقل ‏الجماعي

كتب سيد الخلفاوى

يتم تنفيذ مشروع المونوريل في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏

يمتد مونوريل شرق النيل، من محطة الاستاد بمدينة نصر، وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

طول مسار المشروع 56.5 كم .

يشتمل على 22 محطة .

يتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

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سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) .

يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية .

يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر

يتكامل مع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.