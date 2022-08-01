إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين وسقوطهما بالمنطقة الجبلية، ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث التي قامت برفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مباحث أخميم بوقوع مصادمة بين سيارتين نقل أحدهما محملة بالركاب مما نتج عنه الحادث إصابة علي حسن أحمد 17سنة يقيم المنيا بإشتباه كسر بالعمود الفقري ومحمد عبد السميع محمد 40 سنة يقيم لشرقية بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وجرح قطعي بالجبهة وجرح رضي بالساعد الأيمن ،ومحمود رأفت أحمد 35 سنة يقيم الشرقية بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسن فتحي عبد العظيم 27 سنة يقيم بني سويف بإشتباه كسر بالساق اليمني، وإشتباه كسر بالعمود الفقري، وعلي عبد العزيز محمد 42 سنة يقيم الشرقية بإشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، رجب حسيني محمد 55 سنة يقيم المنوفية بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد حلمي موسي 36 سنة يقيم المنيا بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمود محمد محمد أحمد 42 سنة ويقيم بني سويف بكسر مضاعف بالقدم اليمني وكسر متفتت بالقدم اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.