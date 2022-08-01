إصابة 7 أشخاص فى حادث بطريق "السويس - العين السخنة"

فريق المحافظات

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث مروري وقع بطريق السويس - العين السخنة بين سيارة نقل واتوبيس وسيارة ميكروباص عمال أحد المصانع الكبري بالمنطقة الاقتصادية.

تلقى اللواء عبدىالرحمن هريدي مدير أمن السويس إشارة من شرطة النجده تفيد وقوع حادث مروري بطريق السويس - العين السخنة.

على الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس وسيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين جروح وكسور وسحاجات وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وشدد مدير أمن السويس، على تواجد رجال المرور بالطريق لتسيير الحركة المروريه على الطريق المؤدي للمصانع والشركات والعين السخنة ومحافظة البحر الأحمر.

وقال شهود عيان، إن السيارة النقل كانت في طريقها إلى السخنة واصطدمت بالاتوبيس والسيارة الميكروباص الذي يقل عمال أحد المصانع الكبرى بالمنطقة الاقتصادية.