إصابة 11 شخصا بسبب تصادم سيارتي ميكروباص وتريلا على طريق الضبعة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 11 شخصا بسبب تصادم سيارتي ميكروباص وتريلا، واشتعال النيران فيها بطريق الضبعة، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى ومصابين أعلى طريق الضبعة بالقرب من الكوم الاحمر اتجاه الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتي ميكروباص مع سياره نصف نقل أدى إلى اشتعال النيران في السيارة النقل، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.