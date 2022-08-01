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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق أسوان العلاقى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:12 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق أسوان العلاقى حادث - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسوان العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان، وجارى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسوان العلاقي جنوب شرق محافظة أسوان، بالقرب من منطقة أبو الحسن الشاذلي، وعلي الفور وجه مدير المرفق بتحرك 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 10أشخاص، وجارى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجاري التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



 


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